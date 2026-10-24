ركين سعد تخطف جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة

ترفيه

ركين سعد حصدت جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وده عن دورها في فيلم «بومة» اللي أخرجه زيد أبو حمدان.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان كانت برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ. اللجنة كانت مجمعة خبرات متنوعة جداً، لأنها ضمت الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمؤلف الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

مهرجان الجونة منصة بتعرض تجارب سينمائية من كل حتة في العالم، وبيدي فرصة للمبدعين إنهم يظهروا أعمالهم قدام جمهور متخصص ومحبين للسينما. والمهرجان مهتم جداً بالأفلام العربية اللي بتقدم رؤى فنية مختلفة وبتمس قضايا إنسانية واجتماعية وثقافية متنوعة.

الجوائز في المهرجان هدفها الأساسي هو الاحتفال بالأعمال المشاركة وصناعها، وكمان تسليط الضوء على التجارب اللي بتسيب بصمة في المشهد السينمائي. ده غير إن المهرجان بيحاول يدعم المبدعين والمواهب الجديدة، وبيفتح باب التواصل والتعاون بين السينمائيين العرب ونظرائهم الدوليين عشان يتبادلوا الخبرات في الصناعة دي.

تفتكروا مين تاني كان يستحق الجائزة المرة دي؟