خمسين خمسين بيخلص.. استعدوا للقفلة يوم 29 أكتوبر

ترفيه

جهزوا الفشار عشان الحلقتين 14 و15، وهما الأخيرين في مسلسل «خمسين خمسين»، هيتعرضوا يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة. الكل مستني يشوف الحلقات دي عشان يعرف إيه اللي هيحصل في الآخر ومصائر الشخصيات هتروح فين.

المسلسل اللي جمع بين الكوميديا والجريمة والمغامرة والدراما الاجتماعية، أخدنا في رحلة مع رانيا وعصابتها ومواقفهم اللي مابتخلصش. العمل ده من بطولة كندة علوش، وياسمينا العبد، ومعتز هشام، وحمزة دياب، وانتصار، وحازم إيهاب، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

تفتكروا رانيا وعصابتها هيخرجوا من الحكاية دي على خير ولا القفلة هتكون صدمة؟