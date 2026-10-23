بـ 500 ألف جنيه.. أسما شريف منير وعمرو جمال بيدعموا المواهب في الجونة

ترفيه

أسما شريف منير وعمرو جمال قرروا يدعموا 18 فنان وفنانة من كل أنحاء الوطن العربي في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي 2026. الدعم ده جه في شكل 18 منحة تدريبية بقيمة إجمالية وصلت لنص مليون جنيه، والهدف منها هو دعم المواهب العربية الشابة وتطوير قدراتها الفنية والتمثيلية، والفرص التدريبية دي بتمتد لمدة سنة كاملة.

إزاي المنح دي بتشتغل؟

المنح دي مش عبارة عن جوائز مالية بتتسلم في إيد الفنانين، لكنها بتتم من خلال برنامج «SeeMe» التابع لـ«سيني جونة للمواهب الناشئة». الطريقة ببساطة إن المستفيدين بيلتحقوا ببرامج تدريبية متخصصة قيمتها الإجمالية 500 ألف جنيه، عشان يصقلوا مهاراتهم التمثيلية ويوسعوا خبراتهم ويطوروا أدواتهم الفنية.

عمرو جمال كمان شارك في المهرجان بورشة تمثيل اسمها «الفنان الحقيقي» (The Authentic Artist)، استمرت 3 ساعات وعلم فيها الناس تقنيات أداء محددة: إزاي يكون فيه صدق في تجسيد الشخصيات، وإزاي الفنان يصغي لشريكه في المشهد، وطبعاً التفاعل التلقائي قدام الكاميرا.

وبجانب التدريب، شارك الثنائي في ندوة اتكلموا فيها عن مشروع «عالم تاني»، والي بيركز على دمج التدريب على التمثيل مع الاهتمام بالصحة النفسية للفنانين وتوفير بيئة تساعدهم يتعاملوا مع تحديات الشغل الفني.

أخبار تانية من المهرجان

أسما شريف منير كشفت إنها ناوية تدخل مجال الإنتاج الفني وتشتغل خلف الكاميرا، ومجهزة لإطلاق أول مشروع إنتاجي ليها الفترة الجاية، وده بالتوازي مع نشاطها في تدريب الممثلين من خلال مشروع «عالم تاني».

أما عمرو جمال، فخلص تصوير مشاهده في مسلسل «الأمير» مع أحمد عز، وطالع فيه بشخصية ضابط أمن وطني، وعشان الدور ده اضطر يدخل تدريبات أكشن مكثفة لمدة ثلاثة أشهر. المسلسل اللي من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز، بيشارك فيه توبا بويوكستون وبيدرو ألونسو، ومقرر يعرض في 2027.

بصراحة، فكرة إن الدعم يكون تدريب مش مجرد شيك بمبلغ مالي هي اللي بتفرق فعلاً في مستوى الفنان، تفتكروا مين أكتر موهبة شابة محتاجة فرصة زي دي؟