مي عمر بتبدأ تصوير «حليمة جبران» لرمضان 2027

ترفيه

مي عمر بدأت تصوير مسلسلها الجديد «حليمة جبران» اللي هينزل في موسم رمضان 2027. مي شاركت صور من اليوم الأول للعمل عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي، وكان معاها المخرج محمد بكير والمؤلف مهاب طارق.

المرة دي مي هتقدم شخصية مصممة أزياء في مسلسل اجتماعي من 30 حلقة، ودي تجربة جديدة ليها بعد ما شاركت في موسم 2026 بمسلسل «الست موناليزا».

بالنسبة للأبطال، انضم هاني عادل للمسلسل بديلًا من أحمد خالد صالح، اللي اعتذر عن الدور بسبب تضارب مواعيد التصوير رغم إنه كان حضر البروفات. والعمل بيضم مجموعة كبيرة من النجوم زي محمد حاتم، عارفة عبد الرسول، بسنت شوقي، ليلى عز العرب، بيومي فؤاد، محمد رياض، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، حازم إيهاب وعلاء مرسي.

بعيدًا عن الدراما، مي عمر مش مديّة لنفسها راحة في السينما؛ لسه عارضة فيلم «شمشون ودليلة» مع أحمد العوضي في ميكس كوميدي وأكشن، وخلصت تصوير فيلم «الغربان» مع عمرو سعد، وشغالة حاليًا على فيلم «هيروشيما» مع أحمد السقا في أول تعاون بينهم.

تفتكروا شخصية مصممة الأزياء هتليق على مي عمر ؟