وليد توفيق بيوضح حقيقة جوازه من آثار الحكيم وقصة «ممنوع أمسك إيدها»

ترفيه

وليد توفيق طلع في تصريحات تلفزيونية ينهي الجدل اللي بيتردد عن جوازه من الفنانة آثار الحكيم. حكى إن فيه موقف طريف حصل بينهم وقت تصوير كليب «انزل يا جميل ع الساحة»، لما كان فيه مشهد بيطلب إنه يمسك إيد آثار ويدور معاها، لكنها رفضت تماماً وقالت له إنه ملوش يمسك إيدها إلا بعد الجواز.

وليد اعتبر الموقف ده مجرد ذكرى مضحكة بتعكس التزام آثار الحكيم في تعاملاتها الشخصية، وأكد إن الواقعة دي مش معناها أبداً إن كان فيه جواز بينهم. ووجه تحية لآثار وأسرتها، وأشاد بتربيتها، معتبراً إن كل فنان ليه حياته الشخصية المختلفة عن غيره.

وبالنسبة لموضوع إشاعات وفاته اللي طلعت بعد ما مر بأزمة صحية شديدة، وليد قال إنه بيتعامل مع الأخبار دي على إنها ضريبة الشهرة والظهور المستمر قدام الناس. وأكد إنه مش بيضايقه الانتقادات أو الإشاعات طالما ملمستش عيلته أو مستش كرامته، لأن الفنان بمجرد ما اختار طريق الشهرة بقى عرضة لكل الآراء والأخبار.

وليد توفيق انتقد كمان تأثير السوشيال ميديا في سرعة نشر الإشاعات، ووصف الفترة الحالية بأنها من أصعب المراحل عشان السيطرة على الأخبار بقت صعبة جداً. وعلق بسخرية على محاولات التحكم في اللي بيتنشر عنه قائلاً: «سأعمل كنترول على مين ولا مين؟»، مع التأكيد إن خط أحمر بالنسبة له هو احترام أسرته وكرامته.