ترفيه

يارا السكري شاركت متابعيها بصورة بتجمعها لأول مرة مع أحمد العوضي من كواليس مسلسل "سلطان الديب". دي أول صورة ليهم مع بعض بعد ما كانوا نزلوا صور منفصلة لكل واحد منهم عشان يكشفوا عن طبيعة شخصياتهم في العمل.

أحمد العوضي ظهر بلوك شعبي كلاسيكي، لابس معطف أسود طويل وطقم أسود بالكامل، مع شارب وشعر لايقين على الشخصية اللي بيقدمها. أما يارا السكري فظهرت بلوك مختلف بملابس بسيطة وشعر منسدل، في أجواء بتعكس البيئة الاجتماعية اللي بتدور فيها أحداث المسلسل.

مسلسل "سلطان الديب" بيجمع في بطولته أحمد العوضي ويارا السكري، ومعاهم رانيا يوسف، وسوسن بدر، وهدى الإتربي، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، وخالد محمود، ولجين خليفة، بجانب مجموعة تانية من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وقصته بتدور في إطار اجتماعي شعبي مليان صراعات.

بعيد عن الدراما، يارا السكري كانت خاضت أول تجربة ليها في السينما من خلال فيلم "صقر وكناريا" قدام محمد إمام، وشارك في الفيلم شيكو، ويسرا اللوزي، وخالد الصاوي، وانتصار، مع ضيوف شرف زي دياب، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، والفيلم ده كان من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

تفتكروا الكيميا بين العوضي ويارا السكري هتكون عاملة ازاي في الصراعات الشعبية دي؟