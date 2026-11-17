ترفيه

هيئة الرقابة على المصنفات الفنية طلبت من القائمين على مسلسل «الصور الشخصية لمريم» تعديل بعض الخطوط الرئيسية في القصة. المسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور، ومقرر عرضه في رمضان 2027، وبتشاركه في العمل الكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم الباجوري في إطار اجتماعي تشويقي.

وبصراحة، ريهام في الفترة الأخيرة مكسرة الدنيا، وآخرها كان نجاح كبير في رمضان اللي فات من خلال مسلسل «حكاية نرجس» اللي كتبه عمار صبري وأخرجه سامح علاء. المسلسل كان بيناقش الضغوط الاجتماعية من خلال شخصية نرجس اللي دخلت في دوامة أكاذيب وجرائم عشان تعمل أسرة وهمية، وانتهى بيها الحال لمصير مأساوي.

ده غير إن ريهام كانت موجودة مؤخراً في فيلم «برشامة» للمخرج خالد دياب، وهو فيلم كوميدي ساخر عن امتحانات الثانوية العامة. الفيلم أحداثه كلها في يوم واحد داخل لجنة منازل للغة العربية، وبنشوف فيه حالة من الفوضى والغش الجماعي وتصادم الطبقات الاجتماعية في إطار ساخر.

تفتكروا التعديلات اللي طلبتها الرقابة هتغير في روح المسلسل ولا هتخليه أقوى؟