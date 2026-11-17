ترفيه

أحمد سعد قرر ينهي حالة الحيرة اللي عاشها جمهوره بعد حذف ألبومه «الإلكترو» من يوتيوب، وأعلن إن الألبوم هيرجع يتوفر تاني يوم الأربعاء المقبل الساعة خمسة مساءً. الخبر ده عرفناه من فيديو نشره سعد على حسابه الرسمي في إنستجرام عشان يطمن الناس إن العمل راجع.

سعد أكد إن الفيديو اللي نزله هدفه بس يفكر المتابعين بالميعاد، ومش ناوي يكرر المشهد اللي عمل جدل قبل كدة، عشان يخلي الناس متابعة تطورات الألبوم من غير شوشرة.

وفي وسط الكلام، أحمد سعد فتح قلبه واتكلم بصراحة عن طريقته في لفت الأنظار على السوشيال ميديا. اعترف إنه أحياناً بيعمل تصرفات غير تقليدية عشان يضمن انتشار واسع ويجذب اهتمام الناس، لأن المنافسة دلوقتي بقت كدة، وشايف إن الظهور بالشكل المعتاد والشيك مش دايماً بيحقق نفس الضجة.

وطبعاً مكمل كلامه إن لو في تصرف منه ضايق المتابعين أو جاب انتقادات كتير، مش بيسكت، بل بيطلع يوضح موقفه وبيقدم اعتذاره لو الموقف محتاج كدة.

بصراحة، حركة «التريند» دي بقت موضة عند كل الفنانين، بس المهم إن الألبوم يرجع والناس تسمعه بعيداً عن الدراما. يا ترى الألبوم هيرجع يكسر الدنيا ولا هيتحذف تاني؟