ترفيه

في ذكرى ميلاد الأديب طه حسين، بنفتكر مسلسل «الأيام» اللي اتعرض سنة 1979 في 17 حلقة، وقدم فيه أحمد زكي سيرة حياة عميد الأدب العربي، والعمل كان من إخراج يحيى العلمي، وشارك في بطولته محمود المليجي وأمينة رزق وحمدي غيث وحسين الشربيني وصفية العمري ويحيى شاهين وسامي فهمي. أما الجانب الفني فكان من كلمات سيد حجاب، وألحان وموسيقى تصويرية لعمار الشريعي، وأدى الأغاني والتترات المطرب علي الحجار.

الكواليس كانت غريبة شوية، أحمد زكي حكى في لقاء تلفزيوني إنه كان راجع من دبي ولقى الناس كلها بتتكلم عن «الأيام»، ولما راح التلفزيون لقوا الناس بتقوله «أهلاً يا طه»، وبعد البروفة عرف إنه هيعمل مسلسل الدكتور طه حسين. الحقيقة إن الدور ده اتعرض على فنانين كتير قبل أحمد زكي، زي نور الشريف وعزت العلايلي، بس الكل اعترض لأن الفنان محمود ياسين كان لسه مخلص مسلسل «قاهر الظلام».

بسبب الاعتراضات دي، التلفزيون حط شرط إن اللي يجسد الشخصية يكون من «فنانين الصف الثاني»، ووقع الاختيار على أحمد زكي. اللجنة اقترحت عليه يشوف مسلسل «قاهر الظلام» عشان ياخد فكرة، بس زكي رفض وقال: «أنا هعمل المسلسل من دماغي».

حتى مقابلة أحمد زكي بالدكتور محمد حسن الزيات مكنتش سهلة، لأن الزيات رفض تماماً في الأول إن زكي هو اللي يجسد الشخصية، وسأله عن أعماله السابقة. وبطلب من المخرج يحيى العلمي، بدأ زكي يسأل الزيات عن تفاصيل إنسانية بعيدة عن الكتب، زي طه حسين كان بيضحك إزاي وبيعيط إزاي، وطلب منه يحكي له نكتة كان بيقولها طه حسين.

تفتكروا لو أحمد زكي كان شاف «قاهر الظلام» كان هيطلع بنفس العبقرية في الأداء؟