ترفيه

أصالة نصري ورامي عياش خطفوا الأنظار في حفل زفاف هنا، ابنة الدكتور هاني نبيل عضو مجلس النواب، ويوسف هلال نجل رجل الصناعة سالم هلال، والذي أقيم في منطقة سقارة الأثرية. النجمان قدموا مجموعة من الفقرات الغنائية، وأهمها "دويتو" جمعهم حيث ذكرت أصالة أن آخر مرة غنوا فيها مع بعض كانت في برنامج "صولا".

أصالة لم تكتفِ بالغناء للجمهور، بل قدمت أغنية خاصة للعروس هنا. كما شهد الحفل حضور شام الذهبي وعلي، أبناء أصالة، الذين شاركوا العروس وصديقاتها الرقص والاحتفال.

الفرح كان "تجمعاً" من كل حتة، فمن الناحية الفنية حضر ماجد المصري، داليا البحيري، أحمد عبد العزيز، ويوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني. ومن الجانب الرياضي تواجد الكابتن أحمد فتحي والكابتن شريف إكرامي.

أما الجانب السياسي والبرلماني فكان حاضراً بقوة، حيث حضر المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والنائب أحمد دياب، والنائب عاطف ناصر، والمهندس هشام أباظة، والنائب محمد زكي، والنائب طاهر الخولي، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب نور الدين مصطفى، والنائب محمد مظلوم، والنائب محمد منزلاوي، والمهندس أحمد العتال، والمهندس أحمد أمين مسعود، والنائب محمد الكيال، والنائب عماد بركات، والنائب فخري طايل، والنائب أحمد الخشن، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائب تامر القصبي، والنائب محمود طاهر، والمهندس رضا عبد العال، والنائب محمد مصطفى السلاب، والنائب هشام حسين، وكريم بدر.

كما شاركت في الاحتفال النائبة إنجي نصيف، والنائبة نانسي علي حسن، والنائبة ريهام أبو الحسن، والنائبة هايدي المغازي، والنائبة روان النحاس، والنائبة مروة بوريص، بالإضافة للدكتورة حنان شعراوي والدكتورة نورهان قنديل.

يذكر أن عقد القران كان قد تم في أجواء عائلية، حيث تولى الداعية الإسلامي مصطفى حسني إتمام مراسم العقد بحضور الأهل والأقارب.

يا ترى الدويتو ده بداية لرجوع تعاون فني قوي بين أصالة ورامي عياش ولا مجرد لحظة فرح؟