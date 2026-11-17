ترفيه

نهى لطفي قررت تدخل في خناقة رمضان 2027 بمسلسل «في حتة تانية»، اللي هيكون بطولة محمد فراج. الخطوة دي بتيجي في وقت نهى فيه مكسرة الدنيا بنشاطها الفني، وبالذات على المسرح، فواضح إنها مش ناوية تهدي الرتم خالص.

المسلسل مش بس نهى وفراج، ده مجمع شلة فنانين كبيرة منهم أحمد مجدي، وصابرين، وسماح أنور، ومحمد علي رزق، ومي الغيطي، وعابد عناني. والعمل هيكون مكثف لأنه مكون من 15 حلقة بس،

من ناحية التجهيزات، المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، والمنتج جمال العدل هو اللي ماسك الإنتاج.

لو سألتم نهى كانت بتعمل إيه قبل الخبر ده، فهي كانت مشغولة في مسرحية «جمر تحت الرماد» اللي أخرجتها هنا خليل واتقدمت في الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي. ومش بس كده، دي كمان كسبت جائزة التميز والإبداع عن دورها في المسرحية دي بعد ما الجمهور أشاد بأدائها.

ونهى لطفي تواصل خطواتها الفنية بين المسرح والتلفزيون، ومستنيين نشوف هتعمل إيه في «في حتة تانية». تفتكروا الكيميا بينها وبين محمد فراج هتكون عاملة ازاي؟