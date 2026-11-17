ترفيه

إليسا لسه مكملة في سلسلة حفلاتها، وبعد ما خلصت حفلة عمان، كانت في القاهرة في حفل جديد ركزت فيه على الأغاني الكلاسيكية اللي علمت معانا، زي "فاكر" وغيرها.

بعيداً عن الحفلات، إليسا نزلت ألبومها الجديد "أليسار" على يوتيوب وكل تطبيقات المزيكا. الألبوم فيه مجموعة أغاني متنوعة زي "ليل يا ليل" و"سهلة الأذية" و"كشف الحساب" وغيرها.

واضح إن إليسا حابة تنوع في اختياراتها الموسيقية، والألبوم نزل على يوتيوب وكل تطبيقات المزيكا.

يا ترى مين فيكم لسه بيسمع الأغاني الكلاسيك لإليسا ولا دخلتوا في مود ألبوم "أليسار"؟