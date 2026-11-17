ترفيه

سميرة سعيد قررت تبدأ ألبومها الجديد «وماذا لو» بضربة قوية، وأول أغنية نزلت «كبرت وخبت» قدرت تتصدر ترند يوتيوب في مصر وتوصل للمركز الأول، وده في أول ساعات من طرحها.

الأغنية مابقتش مجرد ترند محلي، دي دخلت قوائم الأغنيات الرائجة في كذا دولة عربية، ووصلت للمركز السابع في السعودية وليبيا. ومش بس كده، «كبرت وخبت» اقتحمت القائمة العالمية للفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً وحلت في المركز 34 عالمياً، حسب إحصاءات موقع Kworb اللي بيرصد أداء الأغاني رقمياً.

العمل ده كان من كلمات نادر عبد الله، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع هاني يعقوب. والبداية دي بتبشر بمزيد من الاهتمام الجماهيري بالألبوم، لأنها قدرت تجمع بين صدارة الترند في مصر والحضور العربي والعالمي في وقت قياسي.

النجاح السريع ده بيثبت إن سميرة سعيد لسه عارفة إزاي تنافس في عصر المنصات الرقمية، وقادرة تخلي الجمهور يستنى باقي أغاني ألبوم «وماذا لو» بحماس، بعد ما حطت الألبوم على خريطة الترندات من أول تراك.