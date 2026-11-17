ترفيه

تخيلوا خناقة تقعد 20 سنة عشان سوء تفاهم! ده اللي حصل بين نبيلة عبيد ونادية الجندي، والسبب كان شخص قريب من الاتنين (توفى لاحقاً) قعد ينقل كلام غلط، وكان من بين الأخبار الغلط اتهام نبيلة بالوقوف وراء سحب فيلم «خمسة باب» من السينمات، وده أثر فيها نفسياً.

الحقيقة ظهرت لما عادل إمام طلع في لقاء مع هالة سرحان وأكد إن الفيلم اتسحب بـ «أمر قضائي»، وبكده نبيلة طلعت بريئة من التهمة دي. ودلوقتي العلاقة رجعت كويسة جداً، وفي كلام عن رغبة في تعاون فني يجمعهم من تاني.

ونبيلة مكلمتناش بس عن نادية، دي دخلت في تفاصيل خناقتها القديمة مع حسين فهمي بسبب بوستر فيلم «قصاقيص العشاق» سنة 2003. حسين كان معترض إن صورته في النسخة اللي نزلت مختلفة عن النسخة المعتمدة رقابياً، وحس إن مساحة صورته مش مناسبة لمكانته الفنية، ووصلت له معلومات غلط إن نبيلة هي اللي طلبت ترتيب الأسماء والصور بشكل معين. الموضوع انتهى لما نبيلة تواصلت معاه وشرحت له الحقيقة، واتصالحوا في الآخر وهما على متن طائرة.

أما عن رجوعها للإنتاج السينمائي، فده مستحيل بالنسبة لنبيلة، وبصراحة قالت: "لا يمكن، مستحيل أنا أنتجت وخسرت". رغم إنها معتزة بأفلام أنتجتها زي «وسقطت في بحر العسل» و«أرجوك أعطني هذا الدواء»، بس كانت بتشتري حقوق الروايات اللي تحبها وتعرضها على المنتجين من غير ما يكون هدفها الربح المادي.

وفي ختام كلامها، نبيلة عبيد أعربت عن دهشتها من الأجور اللي بياخدها الفنانين دلوقتي، خصوصاً إن أجور جيلها في وقت ذروتهم كانت بتترواح بين ألف وألفين جنيه بس.