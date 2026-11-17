ترفيه

آدم والشامي هيجتمعوا في حفل غنائي في الكويت يوم 18 ديسمبر، وفي حالة حماس كبيرة من الفانز عشان يشوفوا النجمين على مسرح واحد في ليلة من المتوقع إنها تشهد حضور جماهيري ضخم.

الخطة إن الاتنين يقدموا مجموعة من أشهر أغانيهم اللي كسرت الدنيا في الوطن العربي، وده هيخلينا نشوف تباين لذيذ بين صوت آدم وإحساسه وبين اللون الموسيقي المختلف اللي بيقدمه الشامي، في سهرة بتجمع أذواق وألوان غنائية متنوعة.

الحفل ده جزء من سلسلة حفلات الكويت اللي بتجذب نجوم الغناء في الوطن العربي عشان يقدموا ليالي فنية مميزة للجمهور، ومن المتوقع إن التفاعل يكون في أعلى مستوياته مع اجتماع آدم والشامي في ليلة واحدة.

بعيداً عن الحفلة، آدم كان طرح من فترة أغنية "إنسان ثاني" من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع ومكس وماستر جمال ياسين، والأغنية دي حققت نجاح كبير بين محبيه بفضل أدائه الفني المتنوع.

يا ترى مين فيكم هيحجز تذكرة ويسافر الكويت عشان الحفلة دي؟