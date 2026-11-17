ترفيه

الفنانة عفاف شعيب قررت تكشف عن الفنانين اللي شايفاهم شايلين سمات من مسيرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز. في كلامها، أشادت بموهبة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وكريم محمود عبد العزيز.

خلال استضافتها في برنامج «الحكاية من البداية» مع الإعلامية أميرة مجدي على قناة المحور، وصفت عفاف شعيب كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بأنهم بيتمتعوا بموهبة مميزة وأخلاق عالية. أما بالنسبة لأحمد عز، فمدحت أداءه وقالت إنه ممثل متميز للغاية.

النقطة اللي لفتت النظر إن عفاف شعيب شافت في أحمد عز ملامح بتفكرها بالفنان محمود عبد العزيز، بس في نفس الوقت أكدت إن كل فنان عنده شخصيته الفنية المستقلة وبصمته الخاصة، ومفيش تطابق كامل بين فنان والتاني.

عفاف شعيب ختمت كلامها بأن نجوم الزمن الجميل مستحيل يتكرروا، وصعب يظهر فنانين بنفس حضور وتميز نجوم كبار زي رشدي أباظة وعمر الشريف وسعاد حسني، لأن كل واحد فيهم كان ليه مكانة استثنائية وتفرد مبيتكررش.

تفتكروا أحمد عز فعلاً فيه ريحة محمود عبد العزيز ولا ده مجرد رأي شخصي؟