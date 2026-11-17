ترفيه

عمرو محمد رياض قرر يفتح قلبه في بودكاست «Boom Shoot» مع المذيعة تقى الجيزاوي، واتكلم عن أحلامه الفنية في التعاون مع الكبار. وبالنسبة له، الشغل مع الفنان يحيى الفخراني في الدراما هو «حلم كبير»، أما في السينما فالعين كانت على الفنان محمد رمضان.

عمرو شايف إن محمد رمضان نجم كبير جداً، وإن مجرد الوقوف معاه في عمل بيخلي الفنان «يعلى 180 درجة»، وأكد إن أعمال رمضان دايماً ناجحة وموهبته مفيش عليها خلاف، وعشان كدة يتمنى يكون له نصيب يشتغل معاه قريباً، وهزّر مع المذيعة بإنه يتمنى يجمعهم عمل رمضان الجاي.

وعن الهجوم اللي بيلاحق رمضان دايماً، عمرو اعتبر إن ده جزء طبيعي من «ضريبة النجومية»، وإن السوشيال ميديا بتهول الأمور، لأن مفيش نجم مبيتعرضش للنقد.

بخصوص فيلم «أسد» لمحمد رمضان، عمرو اعترف إن التجربة كانت مختلفة جداً وتيمتها مش متكررة، لدرجة إنه حس بـ «غيرة فنية» وهو بيتفرج عليه، وكان يتمنى يكون جزء من الفيلم ده، وأشاد برؤية المخرج محمد دياب وأداء فريق العمل، بس أكد إن اختيار الممثلين بيرجع في الآخر لرؤية المخرج.

ومش بس رمضان والفخراني، عمرو محمد رياض كشف كمان إنه يتمنى التعاون مع الفنان ياسر جلال في عمل فني، وشايف إن ده هيكون شرف كبير له لأنه بيحب يشتغل مع نجوم ليهم خبرة وبصمة مميزة في الوسط الفني.