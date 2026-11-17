ترفيه

رنا حسن أبو السعود كشفت في برنامج «واحد من الناس» مع عمرو الليثي إن أغنية «عدى الليل» مكنتش في الأصل لإيهاب توفيق، بل كانت مطروحة في البداية لعمرو دياب.

الحكاية بدأت لما الشاعر بهاء الدين محمد شعر إن الأغنية مش ماشية مع طبيعة الأغاني اللي كان بيقدمها الهضبة في الوقت ده، وعشان كده مكملش فكرة إن عمرو دياب يغنيها. بعدها الأغنية راحت لإيهاب توفيق اللي غناها وطرحها للجمهور، وبقت واحدة من الأعمال المرتبطة بمشواره الغنائي.

الأغنية دي ظهرت سنة 1995، يعني من 31 سنة، ولسه لحد دلوقتي بتعتبر من الأغاني اللي الجمهور بيرجع لها لما يتكلم عن أبرز أعمال التسعينيات اللي انتشرت. الحقيقة إن الموقف ده بيورينا إزاي نصيب الأغنية ممكن يتغير في لحظة من مطرب للتاني، وفي الآخر تطلع مع الفنان اللي يخليها "هيت" وتعيش سنين.

بصراحة، صعب جداً نتخيل «عدى الليل» بصوت عمرو دياب في التسعينيات، وفي النهاية استقرت الأغنية عند إيهاب توفيق.