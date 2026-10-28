رحمة محسن قلبت الكليب Bridal Shower في "مالوش تاني"

ترفيه

رحمة محسن قررت تحتفل بدخولها عالم الألبومات الكاملة بطريقة شيك ومبهجة، ونزلت كليب "مالوش تاني" على يوتيوب ومنصات المزيكا. الكليب عبارة عن حفلة وداع عزوبية (Bridal Shower) حقيقية، رحمة ظهرت فيها بـ «لوك» عروسة بفستان أبيض متزين بالريش، وصاحباتها لبسوا ساتان متناسق وسط بالونات ذهبية مكتوب عليها Bride، يعني مفيش تفصيلة في الحفلة وقعت منهم.

قصة الكليب بسيطة ورومانسية، بتدور حول بنت بتستعد للجواز وبتحتفل مع صحابها بالرقص والمرح، وبنشوف رحمة وهي بتستعرض الهدايا اللي جابتها لها عريسها، وده ماشي بالظبط مع كلمات الأغنية اللي كلها غزل وتأكيد إن الحبيب ده ملوش زي.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عطار، والكليب من إخراج أحمد جوهر.

الجديد هنا إن "مالوش تاني" هي أغنية وألبوم في نفس الوقت، وده أول ألبوم غنائي كامل لرحمة محسن، وبيضم 8 أغنيات متنوعة. ومن الواضح إن رحمة بتجرب تغير جلدها الموسيقي، لأن الألبوم بيقدم ألوان مختلفة تماماً عن اللون الشعبي اللي عرفناها بيه السنين اللي فاتت، وده رهان جريء منها.

للعلم، رحمة بدأت الألبوم بأغنية "أنا الخسارة" اللي نزلت فيديو كليب وعملت قلبة ودخلت تريند يوتيوب، وكمان أعلنت عن أغنية تانية اسمها "ليه بنعاند" من نفس الألبوم اللي بتنتجه شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد.

يا ترى التغيير من الشعبي للألوان التانية هيجيب نتيجة مع الجمهور ولا هنرجع للشعبي تاني؟