جوري بكر تفتح النار على 'دروع' التكريمات.. هل هي شطارة ولا علاقات؟

ترفيه

جوري بكر قررت تحط النقط على الحروف بعد ما لقت نفسها في وسط تساؤلات مابتخلصش من متابعيها بخصوص غيابها عن حفلات التكريم والمهرجانات الفترة اللي فاتت. وبدل ما تكتفي برد دبلوماسي، الفنانة المصرية كتبت رسالة حادة على إنستجرام، وبعد ساعات من حفل The Best، بدأت تشكك بشكل غير مباشر في المعايير اللي بتتحكم في مين اللي يطلع يستلم درع ومين اللي يفضل بعيد، وسألت سؤال بيلمس واقع كتير من الفنانين: هل الجوائز دي بتتاخد بناءً على استحقاق ونجاح حقيقي، ولا الموضوع بقى مجرد مجاملات ووساطات هي اللي بتحدد الأسماء المكرمة؟

الجدل اللي بدأته جوري بكر ماكانش مجرد رد عابر، لأنها أكدت إنها فعلاً سئمت من تكرار الكلام عن عدم حصولها على جوائز أو تكريمات. وبدل ما تحاول تبرر موقفها أو تدافع عن نفسها، وجهت الناس اللي بتسألها السؤال ده إنهم يروحوا يسألوا الجهات المنظمة للفعاليات الفنية نفسها، عشان يعرفوا إيه هي الأسس والمعايير اللي بيمشوا عليها وهم بيختاروا الأسماء اللي بتتكرم. الحركة دي في حد ذاتها بتخلينا نفكر في شفافية المعايير دي، وهل فعلاً في 'مسطرة' واضحة للنجاح ولا الموضوع بيمشي بالحب؟

جوري مأكتفتش بالهجوم، لكنها طرحت تساؤل عميق أثار تفاعل كبير جداً بين المتابعين، وهو هل التكريمات دي مرتبطة فعلاً بحجم المجهود الفني والنجاح اللي بيحققه الفنان على الأرض، ولا في 'عوامل تانية' بتدخل في الموضوع قد تؤثر في منحها لبعض الفنانين؟

ومن وجهة نظرها، جوري بكر رسمت تعريف مختلف تماماً للنجاح؛ لأنها شايفة إن النجاح مابيقاسش بعدد الدروع أو عدد الجوائز اللي الفنان بيجمعها في مكتبه. بالنسبة لها، النجاح الحقيقي هو إن الفنان يقدم أعمال يفتخر بيها، وإنه يشتغل مع صناع فن بيثق فيهم وبيحترمهم، ويكون موجود في بيئة مهنية بتقدر موهبته بجد. يعني الموضوع بالنسبة لها مش 'منظر' قدام الكاميرات، بل قيمة فنية مضافة وشغل محترم.

أما المعيار الأهم في مسيرتها الفنية، فهو تقدير الجمهور واحترامه للأعمال اللي بتقدمها. جوري وضحت إنها بتقيم نجاحها بناءً على اللي بتعرضه على الشاشة، وبحجم الجهد اللي بتبذله في كل دور، وبالصورة والتاثير اللي بتسيبه في نفوس الناس بعد ما يشوفوا أعمالها. وده معناه إن تقدير الجمهور عندها هو المعيار الأهم.

وفي نهاية كلامها، جوري بكر أعربت عن رضاها التام عن كل اللي حققته لحد دلوقتي، مؤمنة إن كل مرحلة في حياة الفنان ليها توقيتها المناسب، وإن اللي جاي شايل فرص جديدة لمزيد من النجاح والتطور. وأكدت إن هدفها الأساسي والأبرز هو إنها تسيب بصمة فنية حقيقية من خلال أعمالها، مش إنها تجري وراء الظهور على منصات التكريم. الموقف ده رجع النقاش تاني وبقوة حول آليات اختيار المكرمين في الفعاليات والمهرجانات الفنية، وهل فعلاً الفن هو اللي بيكرم الفنان، ولا العلاقات هي اللي بتوصله للمنصة؟

تفتكروا فعلاً الدروع دي بقت مجرد إكسسوارات للمهرجانات ولا لسه ليها قيمة فنية؟