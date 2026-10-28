إياد صالح يجهز لـ «مس هناء» مع أسماء جلال في رمضان 2027

ترفيه

السيناريست إياد صالح كشف عن مشاركته في مسلسل «مس هناء» اللي هيعرض في موسم دراما رمضان 2027. المسلسل هيكون بطولة الفنانة أسماء جلال، وده تعاون جديد بيجمعهم في الموسم الرمضاني الجاي، ومن إخراج سلمى الكاشف وإنتاج طارق الجنايني.

إياد صالح متحمس جداً للعمل ده، ويتمنى إن المسلسل يعجب الجمهور أول ما ينزل الشاشة في 2027.

وبعيداً عن الدراما، إياد موجود حالياً في السينما بفيلمين في دور العرض. الأول هو فيلم «محمود التاني» من بطولة أحمد غزي وكزبرة. والتاني فيلم «ولا كان عالبال» اللي بيجمع بين الكوميديا والرومانسية في إطار اجتماعي، وبطولة نور النبوي وياسمينا العبد وأشرف عبد الباقي ومروان المسلماني وجود السفياني، ومن إخراج أحمد عماد.

قصة «ولا كان عالبال» بتدور حول مرشد سياحي مسؤول عن فوج سياحي بيتكلم لغات مختلفة، وفي وسط المعابد بيقع في حب بنت، ومن هنا بتبدأ الأحداث تتشابك في مواقف كوميدية وتطورات عاطفية.

تفتكروا كيميا إياد صالح وأسماء جلال في «مس هناء» هتطلع إزاي؟