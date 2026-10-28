عمرو قابيل بيحكي عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي: مشروع وطني ومستدام

ترفيه

الفنان عمرو قابيل، مؤسس ورئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، ظهر في حلقة من برنامج «لدي أقوال أخرى» مع إبراهيم عيسى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، واتكلم عن أهداف الملتقى ودوره في دعم المواهب الشابة.

قابيل وضح إن الملتقى بدأ سنة 2018، وفي أول دورة شاركت 18 دولة، وهو رقم كبير كبداية لحدث من النوع ده. ومن وقتها والملتقى بيكبر لحد ما وصل للدورة الثامنة السنة دي. وبالمناسبة، الدورة الحالية بتحمل اسم الفنانة إسعاد يونس، وده تقليد بدأوه من أول دورة عشان يعملوا جسور تواصل بين الأجيال الجديدة والأجيال اللي بدأت في المسرح الجامعي من خمسينيات القرن الماضي.

من وجهة نظر قابيل، الملتقى مشروع وطني مستدام لأن المسرح الجامعي بيتجدد كل تلات أو أربع سنين مع دخول طلاب جدد، ودول بيحرصوا إنهم يؤلفوا ويخرجوا عروضهم بنفسهم. وبخصوص غياب جيل الشباب عن المسرح العالمي حالياً، شايف إن ده ممكن يكون بسبب إن عندهم آراء مختلفة ومواكبة للعصر مش موجودة في المسرح العالمي،

وعشان المشروع يكمل، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، استدعى عمرو قابيل عشان يشارك في لجنة بتحط تصور لمشروع وطني للمسرح الجامعي الفترة اللي جاية.

قابيل أكد إن الملتقى بقى ليه جمهور كبير، والطلاب بيساندوا بعضهم، والضيوف الأجانب بيتحمسوا يشوفوا العروض. وأضاف إن الجمهور بيساعدهم يخرجوا بطاقة إيجابية، وده زاد السنة دي بسبب تقديم عروض مدرسية، وتأثير ده ظهر بوضوح على موقعهم الرسمي وحساباتهم على السوشيال ميديا.

في النهاية، شايف إن 8 سنين من الشغل فترة قصيرة مقارنة بمستقبل المشروع، وإن جواه كل الأمل والشغف بشباب الجامعات وجهودهم. وبسبب قوة وصيت الملتقى، تم تكريم قابيل في تونس والجزائر وفي أكتر من محفل دولي.