شيرين راجعة لموسم الرياض بس الموعد لسه "تحت الدراسة"

ترفيه

ناصر بيجاتو، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، طلع ببيان رسمي وأكد إن شيرين بتستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في فعاليات "موسم الرياض". بس عشان منتحمسش زيادة، بيجاتو وضح إن الموعد النهائي للحفل لسه متحددش لحد دلوقتي، وده بسبب الظروف الراهنة اللي بتمر بيها المنطقة العربية. مدير أعمالها شدد إن تحديد تاريخ الحفل لسه "قيد الدراسة" ومفيش أي إعلان رسمي عنه، ووعد إن كل التفاصيل الخاصة بالحفلة هتظهر في الفترة اللي جاية.

ليه كل الناس مهتمة بتفاصيل حياة شيرين؟

اللحن مدين دخل في الموضوع وعلق على كمية الشائعات والجدل اللي بيلاحق شيرين الفترة الأخيرة. مدين شايف إن الموضوع مش مجرد إن الناس بتحب صوتها كمطربة وبس، لا، ده الارتباط وصل لمرحلة إن الجمهور بقى مهتم بتفاصيل حياتها الشخصية أكتر من أي حاجة تانية. وده اللي بيخلي البعض يحلل كل كلمة أو حركة بتصدر عنها ويبدأوا يبنوا سيناريوهات كاملة عن حياتها.

مدين وصف العلاقة دي بأن الجمهور بيعتبر شيرين "واحدة من أفراد الأسرة أو العائلة"، لدرجة إن لما بيحصل لها مشكلة بتطلع تحكي لهم وتفضفض، ولما بتفرح بتشاركهم الفرحة.

ومن وجهة نظر مدين، كل ده نابع من حب الناس الكبير ليها.

سحر نجاح شيرين اللي محدش فاهمه

بعيداً عن الدراما، مدين اتكلم عن النجاح "العجيب" اللي بتحققه أغاني شيرين، وقال إنها حالة خاصة جداً لأن أغانيها بتنجح حتى من غير ما تعمل حملات دعاية تقليدية أو تمهيد طويل. وأكد إن شيرين عندها علاقة خاصة مع الجمهور بتخلي أي عمل بتنزله يحظى باهتمام فوري بمجرد طرحه.

على حسب كلام مدين، شيرين مش محتاجة خطة ماركتينغ عشان تنجح، ووصف النجاح ده بأنه غير طبيعي،

رسالة حب لفضل شاكر

وفي سياق تاني خالص، شيرين عبرت عن سعادتها الكبيرة بعودة الفنان اللبناني فضل شاكر للمسرح من خلال حفله في "موسم الرياض". شيرين أشادت بالأجواء الغنائية ولحظات الطرب اللي شهدها الحفل، وكتبت رسالة على حسابها في منصة "إكس" شكرت فيها على كل لحظة طرب حقيقية.

الرسالة دي كانت تعبير صريح من شيرين عن احتفالها برجوع فضل شاكر للقاء جمهوره مرة تانية على المسرح، وإعجابها الشديد بكل اللي حصل في الحفلة.

تفتكروا حفل شيرين في الرياض هيكون بمستوى التوقعات ولا السيناريوهات هتسبق الحفلة كالعادة؟