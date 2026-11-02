محمد سامي يجهز لـ «تمكين» بمساعدة خالد صلاح.. ومقالب الكواليس بدأت

ترفيه

المخرج محمد سامي قرر يشاركنا جزء من كواليس تحضير مسلسله الجديد «تمكين»، ونشر فيديو وهو بيصور الكاتب الصحفي خالد صلاح من غير ما يحس وهو شغال على لوحة كبيرة بيعرض فيها أفكار وتفاصيل أحداث المسلسل. الجو في الفيديو كان ميكس بين الجد والهزار، خصوصاً لما سامي بدأ يمازح خالد صلاح على ساعات العمل الطويلة اللي بتبدأ من 8 الصبح وممكن تستمر لحد منتصف الليل.

خالد صلاح مشارك في أعمال البحث وتطوير النص الدرامي، وبيركز على مراجعة التفاصيل التاريخية والدرامية المرتبطة بالقصة من خلال جلسات عمل مكثفة. ومن ناحيته، خالد صلاح عبّر عن فخره بالتعاون مع محمد سامي، ووصفه بأنه واحد من أبرز صناع الدراما في مصر والعالم العربي.

وبناءً على متابعته للكواليس، خالد صلاح شايف إن الجمهور هيكون قدام قصة كبيرة ومختلفة عن المعتاد في الدراما المصرية، لأن محمد سامي بيحضر لمفاجأة فنية برؤية جديدة وجريئة في بناء الشخصيات وتناول الأحداث. وأكد إن الدقة والجهد المبذول في التحضير بيعكسوا طموح سامي في تقديم تجربة استثنائية، وقدرته على تحويل الأفكار لعالم درامي متكامل.

مسلسل «تمكين» من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. العمل من بطولة عمرو سعد وياسمين صبري وخالد الصاوي، ومعاهم مجموعة نجوم تانيين هيظهروا كضيوف شرف. وحالياً لسه جلسات التحضير والبحث مستمرة عشان يخلصوا بناء التفاصيل الدرامية والتاريخية قبل ما ينتقلوا لمراحل التنفيذ.

تفتكروا الرؤية الجريئة اللي بيتكلموا عنها هتكون في إيه المرة دي؟