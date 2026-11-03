رامي صبري يطمننا على محمد الحلو بعد أزمة صحية صعبة

ترفيه

رامي صبري قرر يشارك جمهوره لحظة إنسانية مؤثرة ونشر صورة بتجمع بينه وبين الفنان محمد الحلو في المستشفى، ودي كانت أول مرة يظهر فيها محمد الحلو بعد الوعكة الصحية اللي مر بيها. رامي كتب كلام من القلب، وقال: «الأستاذ محمد الحلو اللي اتعلمت منه كتير وأول فنان اشتغلت وغنيت وراه من 30 سنة وخلاني حبيت الغنا.. انهاردة اتطمنت عليه والحمدلله إنه بخير ربنا يطولنا في عمرك».

لكن الحقيقة إن الموضوع كان أصعب بكتير من مجرد تعب بسيط. حمادة الحلو، ابن الفنان محمد الحلو، كشف في مداخلة تليفونية إن والده مر بلحظات خطيرة جداً استدعت دخوله العناية المركزة. الصدمة كانت إن عضلة قلب محمد الحلو توقفت مرتين، وحمادة وصف الحالة بأنها كانت صعبة للغاية وكان بيدعو ربنا إن والده يوصل المستشفى بسلام بسبب خطورة الوضع.

الفحوصات الطبية كشفت عن وجود انسداد كامل بنسبة 100% في شريانين من شرايين القلب، وشريان تالت كان مسدود بنسبة 90%. ده خلى الفريق الطبي يتدخل بسرعة ويجري له عملية تركيب 5 دعامات في القلب، والحمد لله العملية نجحت.

في الوقت اللي اتكلم فيه حمادة الحلو، كان والده لسه بيتلقى الرعاية الطبية جوه العناية المركزة، لأن الدكاترة فضلوا يتابعوه هناك عشان يتأكدوا إن حالته استقرت، وكان من المحتمل يفضل في الرعاية لحد تاني يوم قبل ما يتنقل لغرفة عادية.