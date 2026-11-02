من الأكشن للرعب.. لستة أفلام تخلصك من زهق السهرة

ترفيه

لو بتدور على سهرة مختلفة، فيه خيارات كتير متاحة حالياً بتجمع بين الضحك والإثارة. نبدأ بالأفلام المصرية اللي بتلعب على وتر الكوميديا والأكشن، زي فيلم "صقر وكناريا" اللي بيحكي عن مرتزق محترف قرر يسيب ماضيه وراه، بس الدنيا بتسحبه تاني لما بيقابل كاتب مهووس بعالم الجواسيس، والاتنين بيدخلوا في مغامرات خطيرة ومليانة مفاجآت.

وعشان محبي الأكشن والتشويق، فيلم "الكلاب السبعة" بيقدم حالة من الصراع المعقد، حيث بيضطر عميل في الإنتربول إنه يتعاون مع واحد من أفراد عصابة "الكلاب السبعة" في مهمة صعبة لمكافحة تجارة المخدرات، وده بيفتح الباب لسلسلة من الأزمات اللي بتواجههم.

كوميديا ومفارقات اجتماعية

السينما المصرية كمان بتقدم جرعة ضحك في فيلم "طلقني"، اللي بيركز على علاقة زوجين بتنتهي بالطلاق، بس القدر بيرجعهم لبعض لما الزوج بيقع في أزمة مالية حادة بتجبره يطلب مساعدة طليقته عشان ينقذه من السجن، ومن هنا بتبدأ رحلة مليانة تحديات ومواقف مضحكة بتخليهم يكتشفوا مشاعرهم الحقيقية.

وفي فيلم "فاميلي بيزنس"، بنشوف عائلة فقيرة بتحاول تحسن وضعها المادي بخطة غير تقليدية، وهي إن أفراد العائلة يشتغلوا جوه بيت عائلة ثرية مع إخفاء صلة القرابة بينهم، وطبعاً الخطة دي بتؤدي لمفارقات كوميدية كتير. أما فيلم "برشامة"، فبياخدنا لداخل لجنة امتحان بتتحول لساحة فوضى بسبب الغش الجماعي، وبيستعرض التناقضات الاجتماعية في إطار ساخر.

سينما خليجية وعالمية

من السعودية، فيلم "المهايطية" بيسلط الضوء على أسرة في الرياض بتحاول بكل جهد تظهر قدام الناس إنها عايشة في ترف ووجاهة، بس التصرفات دي بتقلب عليهم وبيدخلوا في ورطات طريفة بتكشف المستور للجميع. ومن الإمارات، فيلم "سايكو" بيقدم قصة تشويق عن "ناصر" اللي بيلاقي نفسه متهم وملاحق من الشرطة وبقى في نظر الناس قاطع طريق خطير بعد ما شاف جريمة شنعاء، فبيحاول بكل قوته يبرئ نفسه وينقذ فتاة أسيرة.

خيال ورعب وإثارة

عشاق مارفل والـ Superheroes ليهم فيلم "Spider-Man: Brand New Day". بيتر باركر هنا مكرس وقته لمحاربة الجريمة كـ سبايدرمان في عالم مش فاكره، وبيواجه ضغوط نفسية وهو شايف أصدقاءه القدامى مكملين حياتهم من غيره، وفي الوقت ده بيحصل جواه تحول ممكن ميعرفش يسيطر عليه، بس التحول ده قد يكون الأمل الوحيد لردع تهديد خفي بيهدد المدينة والناس اللي بيحبهم.

ولو قلبك جامد وبتحب الرعب، فيلم "Siccin 9" التركي بيحكي عن أم بتلجأ لتعويذة قديمة ومحظورة في محاولة يائسة لحماية طفلها، والخطوة دي بتشابك مع أسرار جريمة قتل مظلمة حصلت من سنين، وبتبدأ سلسلة أحداث مرعبة مفيش منها رجوع.

أخيراً، لعشاق الإثارة والتوتر، فيلم "Fall 2: Deadpoint" بيأخدنا لرحلة تسلق جبل كوان في تايلاند. الفيلم بيصور معاناة متسلقين محاصرين على ارتفاع آلاف الأقدام فوق سطح الأرض، وفي ظروف مستحيلة بتتحول لصراع مصيري من أجل البقاء.