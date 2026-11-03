تامر حسني يحل خناقة معجب مع السيكيورتي في لندن وبيهزر معاه

ترفيه

في حفلة لندن، الموقف قلب فجأة لما واحد من المعجبين قرر يتخطى الحاجز عشان يوصل لتامر حسني وياخد صورة تذكارية. الموضوع ماعداش بسلام لأن أفراد الأمن تدخلوا فوراً عشان يمنعوه ويبعدوه عن المكان، ودخل الشاب في مشادة معاهم.

تامر حسني انتبه للي بيحصل وقرر يتدخل بنفسه عشان ينهي الأزمة ويحتوي الموقف. الفنان وقف الشاب وأفراد الأمن وهدى الأجواء تماماً، ومش بس كده، ده وافق ياخد الصورة اللي المعجب كان عايزها وهو بيهزر معاه وبيقوله: "أنت عصبي قوي". الحركة دي خلت الجمهور الموجود يتفاعل مع الموقف بشكل إيجابي، والفيديو انتشر على السوشيال ميديا والناس شكرت في طريقة تعامله مع الموقف من غير تصعيد.

بعيداً عن خناقات الحفلات، تامر بدأ فعلاً يحضر لألبومه الجديد اللي هينزل في صيف 2027، وده بعد فترة قصيرة من ألبومه الأخير "مش هتكرر". الموزع الموسيقي نابلسي أكد إن تامر بدأ شغل على أغاني الألبوم وخلص تسجيل أغنيتين، وبيجهز حالياً عشان يدخل الاستوديو يسجل الأغنية الثالثة.