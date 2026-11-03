شيرين وفضل شاكر في دويتو.. ومفاجأة في الطريق

ترفيه

ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، أكد إن في دويتو غنائي بيتحضر بين شيرين والفنان فضل شاكر. وطبعاً كعادة المفاجآت، رفض يقول الموعد المحدد لإطلاقه وفضّل مفاجأة الجمهور بالعمل.

الحكاية بدأت لما شيرين تفاعلت مع رجوع فضل شاكر للحفلات، بعد ما غنى في مدينة الخبر مع ابنه محمد. شيرين كتبت على حسابها في «إكس»: «يا قلبي يا اللي بيغني»، ومدير أعمالها أكد إن الكلام كان موجه لفضل شاكر لأنها متابعة حفلاته الفترة دي.

أما عن إعلانات رمضان 2027، فـ ناصر بجاتو وضح إن مفيش أي اتفاقات أو تفاصيل رسمية لحد دلوقتي.

تفتكروا الدويتو ده هيكون "هيت" الموسم ولا إيه؟