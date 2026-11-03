أبو الليف دخل القفص الذهبي.. ولقى «ست الحسن والجمال»

ترفيه

نادر أبو الليف أعلن زواجه من الإعلامية قوت المغازي، اللي بتعتبر خارج الوسط الفني. أبو الليف ماخباش فرحته، ونزل بوست على فيسبوك بيعلن فيه عقد قرانه، ووصف عروسته بأنها «ست الحسن والجمال المخلصة الأصيلة بنت الناس المحترمة».

وفي نفس البوست، طلب من كل الناس اللي بتحبه إنهم يباركوله من قلبهم ويدعوله إن ربنا يعوضه بالخير ويقدره في حياته الجديدة. بصراحة، الطاقة الإيجابية في الكلام تخليك تبتسم وتتمنى له حياة مستقرة بعيداً عن دوشة الشغل.

بعيداً عن أخبار الجواز، أبو الليف كان مشغول مؤخراً في مسرحية «مدرسة المهاجرين»، وقدر يجمع فيها بين الغناء والتمثيل. العرض ده كان في كندا، وجه كجزء من الفعاليات الفنية اللي اتعملت عشان نحتفل باليوم العالمي للمسرح.

يا ترى مين اللي عليه الدور في الوسط الفني يدخل القفص الذهبي الفترة دي؟