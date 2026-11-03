أحمد سعد يرجع بالرومانسية في أغنية «مرتاحين»

ترفيه

أحمد سعد قرر يروق علينا ونزل أغنية جديدة بعنوان «مرتاحين» يوم الإثنين 2 نوفمبر، ومتاحة حالياً على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

الأغنية واخدة طابع رومانسي، ومن كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، أما الميكس والماستر والهندسة الصوتية فكانت من تنفيذ هاني محروس.

دي تاني مرة أحمد سعد يتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين بعد ما اشتغلوا سوا قبل كده في أغنية «فين»، وشكل الثنائي ده بيعرف يطلع حالة حلوة. وبالنسبة للكلمات، فالأغنية بتلعب على وتر المشاعر والعشرة، زي مقطع: "مين يقول ان اليومين يتحولوا لعشرة سنين ولبعضنا نفضل كده".

بصراحة، الرومانسية لايقة على أحمد سعد جداً، تفتكروا الأغنية دي هتلاقي صدى عند الجمهور؟