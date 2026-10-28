صقر وكناريا مكسر الدنيا على يانغو بلاي ومحمد إمام مش ملاحق على الشغل

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فيلم «صقر وكناريا» لسه مسيطر ومحافظ على مكانه كأكتر فيلم مشاهدة على منصة «يانغو بلاي» للأسبوع التاني على التوالي، وده من ساعة ما بدأ عرضه الحصري على المنصة يوم 15 أكتوبر 2026.

الفيلم اللي بيجمع بين الأكشن والكوميديا وكان معروض في السينمات المصرية في يونيو اللي فات، بيقوم ببطولته محمد إمام وشيكو، ومعاهم خالد الصاوي، يارا السكري، يسرا اللوزي، انتصار، نسرين أمين، دياب، ومحمود عبد المغني، وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف أيمن وتار. الحكاية بتدور حول «صقر» المرتزق الشهير اللي بيقرر يغير حياته، بس بيقابل «بلال» الكاتب الفاشل المهووس بالتجسس، وبيدخلوا سوا في مغامرات كوميدية بتشقلب حياتهم.

ومن ناحية تانية، محمد إمام شغال في كذا حاجة في نفس الوقت؛ فبيصور حالياً فيلم «شمس الزناتي 2» من إنتاج محمد الرشيدي، بعد ما كان وقف تصوير فترة عشان أعمال تانية. الفيلم بيشارك فيه باسم سمرة وياسمين رئيس وإنجي كيوان، وبيحكي عن بدايات «شلة الزناتي» من 15 سنة.

مش بس كده، محمد إمام بيجهز لأول تجربة ليه على المسرح في مسرحية «برنس العالم» من تأليف مصطفى بسيط وإخراج نادر صلاح الدين، والمسرحية هتتعرض في موسم الرياض في السعودية، وبعدها هيلف بيها على مسارح مصر ودول عربية تانية.

وعشان يكمل «ليستة» الشغل، محمد إمام تعاقد على فيلم جديد بعنوان «الأساتذة» هيجمعه مع أحمد السقا، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الدباح وإنتاج «رشيدي فيلمز»، وهيبدأوا جلسات التحضير قريب عشان يحددوا باقي الأبطال قبل ما يبدأ التصوير.