آسر ياسين هينضم لنادي «فاتن حمامة للتميز» في مهرجان القاهرة السينمائي

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قرر في دورته الـ 47 منح الفنان آسر ياسين جائزة فاتن حمامة للتميز، وده تقدير لمسيرته الفنية والأعمال السينمائية المتنوعة اللي قدمها، عشان ينضم لسلسلة من النجوم وصناع السينما اللي أخدوا الجائزة دي في الدورات اللي فاتت.

الجائزة دي بتعتبر من أهم الجوائز اللي بيقدمها المهرجان، وهي شايلة اسم سيدة الشاشة العربية تكريمًا لمكانتها وتاريخها في السينما المصرية، وفعلاً كرمت مجموعة كبيرة من فنانين ومخرجين وموسيقيين من مصر ومن بره مصر على مدار سنين.

من خالد النبوي لأحمد عز

لو بصينا على السنين اللي فاتت، هنلاقي إن الدورة الـ 46 كانت من نصيب الفنان خالد النبوي، اللي استلم الجائزة من وزير الثقافة الأسبق الدكتور أحمد فؤاد هنو والفنان حسين فهمي رئيس المهرجان. النبوي في كلمته شكر إدارة المهرجان وافتكر أسماء مخرجين أثروا في حياته زي يوسف شاهين وصلاح أبو سيف، وبعت رسالة للمخرج محمد عبد العزيز، وما نسيش يعبر عن دعمه للشعب الفلسطيني.

أما الدورة الـ 45 فكانت من نصيب الفنان أحمد عز، وده كان تقدير لمسيرته اللي بدأت من أواخر التسعينيات. عز حكى وقتها عن حلم طفولته في حضور المهرجان، وإنه حاول يدخل المهرجان في مرة من المرات بس ما عرفش، لحد ما وصل للحظة اللي اتكرم فيها على المسرح، وأهدى الجائزة لوالديه الراحلين وللفنان عادل إمام.

المخرجات والنجوم في قائمة التميز

الجائزة ما كانتش للفنانين بس، ففي الدورة الـ 44 تم تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري تقديراً لمشوارها الفني في السينما والدراما وبصمتها عند الجمهور، وخصوصاً اهتمامها بالتفاصيل الإنسانية والاجتماعية وقدرتها على تقديم حكايات متنوعة.

وفي الدورة الـ 43، الفنان كريم عبد العزيز هو اللي أخد الجائزة، وسلمتها له الفنانة منى زكي. كريم شكر أهله وزوجته وعبر عن سعادته بالتكريم واعتزازه إن الجائزة شايلة اسم فاتن حمامة. أما منى زكي فكان تكريمها في الدورة الـ 42، وقالت وقتها إنها فخورة وسعيدة لأن المهرجان له مكانة كبيرة في تاريخ السينما، وأعربت عن امتنانها لكل زمايلها من مخرجين وكتاب وعاملين، واتكلمت عن المسؤولية اللي بتحس بيها وهي بتستلم جائزة باسم كبير زي ده.

تكريمات متنوعة ومؤثرة

في الدورة الـ 41، الجائزة راحت للفنانة منة شلبي اللي اعتبرت التكريم من مهرجان بلدها محطة مهمة في حياتها، وفي نفس الدورة تم تكريم المخرج شريف عرفة عن مسيرة ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، والمخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطاني تيري جيليام.

أما الدورة الـ 40 فكانت مؤثرة جداً بتكريم الفنان الراحل حسن حسني، اللي عبر عن سعادته إنه اتكرم وهو لسه عايش. وفي نفس الدورة أخد الجائزة الموسيقار هشام نزيه والنجم البريطاني ريف فاينز.

وفي الدورة الـ 39، تم تكريم الفنان الراحل سمير غانم، واستلمت بناته دنيا وإيمي الجائزة نيابة عنه، وكان سمير غانم اتكلم قبل كده بخفة دمه المعهودة عن انتظاره للتكريم لسنين. وفي نفس السنة برضه كرم المهرجان الفنان ماجد الكدواني اللي عبر عن اعتزازه بالعمل في السينما المصرية وشكر الفنانة هند صبري على كلامها عنه، وهند صبري نفسها أخدت الجائزة في الدورة دي، وقالت إن أدوار بداياتها اللي قربت من الناس هي اللي ساعدتها توصل للحظة دي.

المهرجان في دورته الـ 47 هيقام في الفترة من 11 لـ 20 نوفمبر 2026 برئاسة الفنان حسين فهمي، وبيحتفل السنة دي بمرور 50 سنة على أول دورة بدأت سنة 1976. المهرجان بيقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وهو واحد من أعرق المهرجانات في أفريقيا والعالم العربي، ومعتمد رسميًا من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) كمنصة دولية للتبادل الثقافي.