عمرو سعد وياسمين صبري في «تمكين».. ومحمد سامي مجهز مفاجأة لرمضان 2027

ترفيه

المخرج محمد سامي حدد الأسبوع المقبل موعد لبدء تصوير أول مشاهد مسلسل «تمكين»، اللي بيجمع عمرو سعد وياسمين صبري. المسلسل ده بييجي بعد شهور من التجهيزات الفنية والتحضيرات، والاتفاق مع عدد كبير من الفنانين عشان يكون واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2027.

قائمة الأبطال في «تمكين» فيها أسماء تقيلة، بجانب عمرو سعد وياسمين صبري، هنشوف أحمد رزق، وأحمد زاهر، وفتحي عبد الوهاب، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ومحمود عبد المغني. ومش بس كده، ده فيه كمان ضيوف شرف من العيار الثقيل زي نيللي كريم وعصام عمر. وطبعاً لسه فيه أبطال تانيين وتفاصيل عن الشخصيات هتتعرف لما يبدأ التصوير فعلياً.

المسلسل ده من تأليف وإخراج محمد سامي، وبيمثل تعاون جديد بينه وبين عمرو سعد للمرة الثالثة، بعد ما اشتغلوا سوا في فيلم «ريجاتا» سنة 2015، ومسلسل «سيد الناس» اللي اتعرض سنة 2025.

أما بالنسبة لياسمين صبري، فدي عودة للعمل مع محمد سامي بعد مسلسل «الأسطورة» اللي اتعرض سنة 2016. صراحةً، رجوع الثنائي ده بعد كل ده مفاجأة كبيرة للجمهور، والفضول واصل للسما عشان نشوف الكيميا بينهم هتكون عاملة ازاي المرة دي في رمضان 2027.