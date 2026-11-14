خناقات عيلة ألبورا مابتخلصش.. ميعاد الحلقة 73 من المدينة البعيدة

ترفيه

الحلقة 73 من الموسم الثالث لمسلسل المدينة البعيدة هتنزل يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة Kanal D التركية. واللي مش هيقدر يتابع القناة، الحلقة هتكون متاحة للجمهور العربي على منصة شاهد حسب مواعيد الإتاحة في كل منطقة.

بصراحة المسلسل واصل لمرحلة من التوتر تخلي الواحد على أعصابه، خصوصاً بعد الإعلان الترويجي اللي ورانا مواجهات صعبة. جيهان ألبورا اكتشف إن جواز عليا من أنور ماكنش حقيقي، وده طبعاً خلاه في حالة غضب مش طبيعية، وبكده العلاقة بينهم بقت على المحك بعد ما الحقيقة ظهرت.

ومش بس كده، عيلة ألبورا لسه فيها خناقات ومخططات، لأن كارتال شغال على خطة عشان يوقع جيهان، وده بيزود التعقيدات في الحلقة الجاية. عليا بقى محبوسة في النص ومحتارة تعمل إيه وسط كل المخاطر اللي بتحاوط جيهان والتطورات اللي ممكن تغير كل حاجة بينهما.

المسلسل اللي بيجمع بين الحب والأسرار والنفوذ العائلي، بيشارك في بطولته أوزان أكبابا في دور جيهان، وسينام أونسال في شخصية عليا، ومعاهم غونجا جيلاسون، ومفيد كاياجان، وألبير تشانكايا، وفريت كايا، وسهرا شاش، وأتاكان أوزكايا.

تفتكروا جيهان هيسامح عليا ولا الحقيقة دي هتنهي العلاقة بينهم خالص؟