طارق لطفي وغادة عادل وأحمد رزق في «بعد منتصف الليل» رمضان 2027

ترفيه

مسلسل «بعد منتصف الليل» داخل على مرحلة التنفيذ، وصناع العمل بيستعدوا لبدء تصوير أول مشاهد المسلسل أواخر شهر نوفمبر الجاري. الفريق كان شغال الفترة اللي فاتت على التجهيزات النهائية وجلسات التحضير و«بروفات الترابيزة» مع الأبطال عشان يظبطوا تفاصيل الشخصيات والعلاقات اللي بينهم قبل ما ينزلوا مواقع التصوير.

المسلسل من بطولة طارق لطفي، غادة عادل، وأحمد رزق، وبيشاركهم في البطولة كل من فيفي عبده، إنجي كيوان، بسمة داود، خالد كمال، جوري بكر، وأحمد فؤاد سليم، مع عدد تاني من الفنانين. العمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد جبه، وإنتاج أحمد الجنايني، ومرشح للعرض عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2027.

بالنسبة لطارق لطفي، فآخر ظهور درامي ليه كان في مسلسل «فرصة أخيرة» اللي اتعرض في رمضان اللي فات، وشاركه البطولة محمود حميدة وندى موسى ومحمود البزاوي وسينتيا خليفة وعلي الطيب وعمرو صالح وعايدة رياض ونورا مهدي، وكان من قصة أمين جمال وتأليف محمود عزت وإخراج أحمد عادل سلامة.

أما غادة عادل، فآخر أعمالها الدرامية كانت مسلسل «وتر حساس 2»، اللي ألفه أمين جمال وأخرجه وائل فرج وحسن بلاسي، وشاركت في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وكمال أبو رية.

أحمد رزق بيخوض موسم رمضان 2027 بعملين: «بعد منتصف الليل»، وكمان مسلسل «تمكين» اللي بيضم قائمة طويلة من النجوم زي عمرو سعد، ياسمين صبري، خالد الصاوي، أحمد زاهر، أحمد صلاح حسني، ماجد المصري، طارق لطفي، نيللي كريم، عصام عمر، كريم فهمي، كمال أبو رية، ريم سامي، إدوارد، وفتوح أحمد.

يا ترى مين اللي هيكسب الرهان في 2027 من دلوقتي؟