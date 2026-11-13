نور الغندور قررت تهادي فانز بـ "عمرة" بمناسبة عيد ميلادها

ترفيه

نور الغندور قررت تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مختلفة السنة دي، وشاركت متابعيها صور من رحلة العمرة اللي قامت بيها، وكتبت كلام مؤثر عن مشاعر السكينة والراحة اللي حست بيها وهي قريبة من بيت الله، وقالت إنها عاشت مشاعر يصعب وصفها بين دموع الفرح والامتنان، وإن كل تعب الدنيا بيهون في المكان ده.

بس المفاجأة الحقيقية كانت في "الهدية" اللي قدمتها لجمهورها؛ لأن نور حبت إن فرحتها ما تكونش ليها لوحدها، وقررت تهادي شخص من المتابعين في التعليقات برحلة عمرة لبيت الله الحرام، واعتبرت الخطوة دي هديتها ليهم في بداية سنة جديدة من عمرها، عشان تكون سبب في تحقيق أمنية شخص كان مستني الزيارة دي من فترة طويلة.

نور ختمت كلامها بدعوة من قلبها إن ربنا يكتب لكل مشتاق زيارة بيته الحرام ويبلغهم شرف ضيافته، وأكدت على حاجتنا الدائمة لله في كل وقت.