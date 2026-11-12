خالد النبوي راجع بمسلسل عن «حرب الفراولة»

ترفيه

خالد النبوي هيقوم ببطولة مسلسل تلفزيوني جديد بفكرة مختلفة، وده اللي أعلنه المنتج والسيناريست مدحت العدل خلال ندوته ضمن فعاليات الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

المسلسل هتدور أحداثه حول «حرب الفراولة»، وهو الفيلم اللي اتعرض من سنين طويلة، وتحديداً 8 أغسطس 1994. العمل ده هيجمع النبوي مع المخرج كريم العدل في تعاون فني جديد.

لحد دلوقتي مفيش أي تفاصيل عن ميعاد التصوير أو العرض، ولا حتى أسماء الفنانين اللي هيشاركوا في البطولة بجانب خالد النبوي. بس الحقيقة إن الرجوع لقصص الأفلام القديمة وتحويلها لمسلسلات بيبقى رهان مخاطرة، يا إما يطلع حاجة عبقرية أو مجرد محاولة لاسترجاع نوستالجيا التسعينات.

لو افتكرنا فيلم «حرب الفراولة» الأصلي، كان من تأليف وإخراج خيري بشارة وجمع كوكبة نجوم زي يسرا، محمود حميدة، سامي العدل، أمينة رزق، سحر رامي، سناء يونس، علاء ولي الدين، محمد لطفي، وعزت أبو عوف.