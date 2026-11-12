أحمد سعد يدخل في خناقة قانونية بسبب جرافيكس وفلوس

ترفيه

أحمد سعد مابيسكتش على حقه، وفعلاً قدم بلاغ للنائب العام ضد يوسف الدين علي حيدر، بتهمة التشهير والإساءة لسمعته. الحكاية كلها بدأت بخلاف على أعمال تصميم جرافيك ومبالغ مالية كانت محل نزاع بين الطرفين، والبلاغ ده أخد رقم 125569 لسنة 2026.

الموضوع كبر لما يوسف الدين راح قسم شرطة المعادي وعمل محضر يتهم فيه أحمد سعد إنه استولى على مبلغ مالي بالدولار، بحجة إن كان فيه اتفاق بينهم على تنفيذ شغل جرافيك مقابل مبلغ كبير. بس من ناحية أحمد سعد، ومحاميه ياسر قنطوش، الاتهامات دي مالهاش أي أساس من الصحة ولا فيه مستند واحد يثبتها، وأكدوا إن الفنان سدد كل الالتزامات المالية اللي عليه.

اللي ضايق أحمد سعد أكتر إن يوسف الدين لم ينتظر انتهاء التحقيقات في المحضر، وبادر بنشر روايته للواقعة في مواقع إخبارية وصفحات على السوشيال ميديا، وده اللي اعتبره البلاغ تشهير بالفنان وإساءة لسمعته قدام جمهوره وتجاوز للطرق القانونية.

عشان كدة، البلاغ استند للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، واللي بتتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ونشر معلومات تمس خصوصية الأشخاص والتشهير بيهم، بحسب ما ورد في البلاغ. وطالب المحامي ياسر قنطوش بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المشكو في حقه لو ثبتت التهم، مع تمسكه بحق أحمد سعد في طلب تعويض مادي وأدبي عن كل اللي حصل.