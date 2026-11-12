أحمد حلمي يكشف سر هروب منى زكي من مشاهدة مسلسل طالع نازل

ترفيه

منى زكي لسه مابتفرجتش على مسلسل "طالع نازل"، وده اللي كشفه أحمد حلمي في برنامج "الحكاية". حلمي وضح إن زوجته بتهرب من الفرجة على العمل بسبب حالة القلق والتوتر اللي بتعيشها، ووصف حالتها بأنها قلق ورعب، لأنها بتطمن بس لما تحس إن الناس مبسوطة، وقالت له إنها مش قادرة تتوتّر دلوقتي.

وكان حلمي قد قال مازحًا خلال البرنامج إنه عايش في نعيم ومش خايف من حاجة.

أما عن تجربته الشخصية، فقد تحدث حلمي عن صعوبة التعامل مع شخص يعرفه كويس، ومحاولة نسيان كل تفاصيله وهو بيتفرج على أدائه الفني، وأكد إنه اتفاجأ بشخصية شاهين اللي قدمتها منى في المسلسل.

بصراحة، حركة إن الواحد ميتفرجش على شغله عشان ميتوترش دي ليفل تاني من القلق، بس مين فينا مابيعملش كده في حياته العادية؟