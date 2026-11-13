فيدرا مديرة مدرسة في مسلسل ميس هناء مع أسماء جلال

ترفيه

فيدرا داخلة بقوة في موسم دراما رمضان 2027، وهتشارك في بطولة مسلسل "ميس هناء" اللي بتقوم ببطولته أسماء جلال. الحكاية المرة دي هتكون في قالب اجتماعي كوميدي، وفيدرا هتجسد شخصية مديرة المدرسة اللي بتدور فيها كل أحداث المسلسل.

المسلسل ده تحديداً له أهمية خاصة لأسماء جلال، لأنه يعتبر أولى بطولاتها الدرامية بعد ما أثبتت وجودها في الأدوار الثانية خلال السنين الأخيرة في السينما والتلفزيون.

تخيلوا بقى شكل المدرسة مع فيدرا في دور المديرة، أكيد الكوميديا هتكون في حتة تانية خالص. يا ترى أسماء جلال هتقدر تسيطر على الفصل ولا المديرة هي اللي هتمشي كلامها؟