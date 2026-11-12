طلعت مش 7 سنين! الحقيقة وراء فارق السن بين جيهان الشماشرجي وإبراهيم نجاري

ترفيه

كل الناس كانت بتتكلم عن فارق السن بين جيهان الشماشرجي ومدير التصوير إبراهيم نجاري، وكان في كلام إن جيهان أكبر منه بـ 7 سنين، وده اللي عمل حالة جدل بين المتابعين.

بس الحكاية قلبت لما حد من زمايل جيهان نزل تدوينة على فيسبوك اتكلم فيها عن سنها، والجمهور اكتشف من التعليقات إن الحقيقة مختلفة تماماً. واحدة من المتابعين قالت إنها كانت زميلة دراسة جيهان في المدرسة وكانت جيهان أصغر منها بـ 5 سنين، وأكدت إن جيهان مواليد 1992 وسنها حالياً 34 سنة مش 41 سنة زي ما كان بيتقال.

بالحسبة دي، يطلع فارق السن بين جيهان وزوجها إبراهيم نجاري سنة واحدة بس، لأن مدير التصوير المصري عنده 33 سنة. ده غير إن جيهان نفسها كانت نفت قبل كده إنها من مواليد 1986 في تعليق ليها على إشادات وصلت لها السنة اللي فاتت بسبب دورها في مسلسل «اخواتي».

الجدل ده كله جه بالتزامن مع احتفال جيهان الشماشرجي بزواجها من إبراهيم نجاري يوم الأربعاء في حفلة حضرها المقربين وعدد من النجوم. ومنظمين الفرح نشروا فيديوهات على إنستجرام فيها لحظات عقد القران، وظهر فيها والد جيهان وهو بيعيط من التأثر، وكان بيسلمها لعريسها على أغنية «إنت عمري» لأم كلثوم.

الحفلة كانت صاخبة وشهدت فقرة غنائية من روبي، وجيهان رقصت وغنت مع جوزها على أغنية «برازيلي» لمروان موسى وعفروتو. وكمان ظهرت لقطات لجيهان وهي بتعيط من التأثر على أغنية لبهاء سلطان، مع عروض ألعاب نارية وتجهيزات مميزة للعروس.

محمد عطية شارك صور من الفرح وكتب تهنئة مؤثرة للعروسين، وقال إنه حاسس إنه بيجوز أخته، وأشاد بطيبة وجدعنة إبراهيم نجاري وإنه بقى صاحب قريب ليهم في وقت قصير.