ترفيه

خلص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كل الكلام عن وجود خلاف بينه وبين الفنان عمرو دياب. بعد ما انتشرت أخبار إن تركي لغى متابعة الهضبة على السوشيال ميديا، رد آل الشيخ بكلمتين: «غير صحيح».

وعشان ينهي الجدل تماماً، نشر تركي فيديو من حفلات عمرو دياب على «ستوري» إنستجرام، وعلّق عليه بإشارة للتعاون الفني اللي جمعهم، واعتبر متابعون ده رسالة ودية تؤكد استمرار العلاقة بينهما.

الحوار ده كله بدأ لما الناس لاحظت إن عمرو دياب مظهرش في فيديو تبريكات من مجموعة فنانين لتركي آل الشيخ، وده اللي خلى التساؤلات تزيد عن طبيعة علاقتهم، لحد ما جه الرد القاطع من تركي.

لو رجعنا للتاريخ الفني بينهم، هنلاقي تعاونات بدأت من سنين؛ تركي كتب للهضبة أغاني زي «هدد»، «يا ساحر»، «ملاك الحسن»، و«كل حياتي» في ألبوم 2018 اللي شال نفس الاسم. كمان كتب أغنية «محسود» اللي نزلت في ألبوم «يا أنا يا لأ» سنة 2020 وعملت حالة كبيرة وقتها.

التعاون مخلصش هنا، لأن تركي كتب أغنيتين هما «اتأخر عتابنا» و«جيتلك» في ألبوم «حبيتك» اللي نزل في يوليو 2026، واستخدم فيهم اسمه الشعري «رزام».

بعيداً عن الأغاني، تركي آل الشيخ سبق وأشاد بمسيرة عمرو دياب، وكان لسه مهنيه في سبتمبر الماضي على أرقامه القياسية ونجاحاته اللي مكملة بقالها أكتر من 35 سنة.

وبكده، تركي آل الشيخ قفل باب التكهنات ورجّع التركيز تاني على العلاقة الفنية القوية اللي بتجمعهم من سنين. تفتكروا لسه في حد كان مصدق إن في خناقة فعلاً؟