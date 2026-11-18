ترفيه

عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، لفتت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد ما شاركت مجموعة صور أبرزت أناقتها وجمالها، وده خلى متابعيها على السوشيال ميديا يتفاعلوا معاها بشكل كبير.

عزة اختارت تظهر بإطلالة يغلب عليها اللون الأسود، ولبست قطعة ملابس بتصميم بسيط وأنيق. اللوك كان محتشم وهادي، وده بيوضح إنها بتفضل الستايل العملي والبعيد عن المبالغة في التفاصيل، وبصراحة الـ Minimalist look دايماً بيكسب.

وبالنسبة للشعر، عزة اعتمدت تسريحة مميزة، سابت خصلات شعرها البني الطويل منسدلة على كتفيها مع فرق من المنتصف وتموجات عريضة، ودي إضافة خلت الإطلالة فيها حيوية وكثافة أكتر.

أما المكياج فكان مدروس عشان يبرز ملامح وشها، مع تحديد واضح للعينين وظلال بألوان هادئة، واستخدمت أحمر شفاه بدرجة "نيود"، وده خلى المظهر النهائي متناسق جداً مع تفاصيل اللبس.

عزة مجاهد دايماً بتشارك متابعيها صور من أحدث ظهور ليها، وإطلالاتها دايماً بتلاقي اهتمام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً إن اسمها مرتبط بالفنانة فيفي عبده.

تفتكروا عزة ماشية على مدرسة والدتها في حب الأضواء ولا هي ليها ستايلها الخاص؟