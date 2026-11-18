ترفيه

داليا البحيري شاركت متابعيها على إنستجرام صور من حضورها حفل «نساء ذوات قيمة» أو «Women of Worth»، اللي اتعمل في منطقة أهرامات الجيزة مساء الإثنين. الصور جمعتها مع ياسمين صبري، والإعلامية ريا أبي راشد، والفنانة لينا صوفيا في ليلة كانت كلها أناقة وجمال.

داليا عبرت عن سعادتها بالمشاركة في الحدث، وخصت ياسمين صبري برسالة إشادة أكدت فيها اعتزازها بيها وبـ "روحها المتواضعة". الفعالية كانت هدفها الاحتفاء بقيمة المرأة وإنجازاتها، وتسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة اللي حققت نجاح وتأثير في مجالات مختلفة، عشان تأكد إن قيمة الست مش بس في جمالها الخارجي، لكن في طموحها وقدرتها على ترك بصمة في المجتمع.

الحفل مكنش بس صور وشياكة، دي نانسي عجرم أحيت السهرة بمجموعة من أغانيها، وخلت الأجواء احتفالية أكتر. وكمان كان فيه تكريم لنماذج نسائية متميزة في الرياضة، زي بطلة الإسكواش نور الشربيني والسباحة فريدة عثمان، تقديرًا لمسيرتهم الملهمة، بجانب تكريم شخصيات تانية في مجالات متنوعة.

بصراحة، تجمعات النجمات في الأهرامات دايمًا بتدي فخامة للمكان، والرسالة بتاعة الحفل كانت لطيفة ومهمة.. تفتكروا مين اللي كانت أشيك واحدة في الصور؟