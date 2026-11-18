ترفيه

خالد أنور بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل «تمكين»، اللي هيكون موجود بيه في سباق دراما رمضان 2027. المسلسل بيجمعه بالنجم عمرو سعد، وتحت قيادة المخرج محمد سامي.

العمل ده بينتمي لنوعية «دراما الوعي» اللي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدمها في السنين الأخيرة، وهدفها توثيق محطات فارقة في التاريخ وتسليط الضوء على قضايا مهمة وتصحيح سرديات مغلوطة. بصراحة، فكرة إننا نشوف تاريخنا بشكل مختلف دي حاجة تشجع، بس يا ترى محمد سامي هيقدر ينقل الوعي ده بشكل جذاب؟

المسلسل بيضم ياسمين صبري، ميرفت أمين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، ريم سامي، كمال أبو رية، أشرف زكي، منة فضالي، نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، عماد زيادة، أحمد صيام، فتوح أحمد، مجدي بدر، وعلاء عرفة، ده غير نخبة تانية من الفنانين.

وبعيداً عن رمضان، خالد أنور لسه مكمل تصوير فيلم «شمس الزناتي.. أيام الشقاوة»، وبيشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، أحمد عبد الحميد، أحمد الرافعي، أحمد ماجد، وإنجي كيوان. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى.