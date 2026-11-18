ترفيه

سامح بسيوني أعلن عن مشاركته في مسلسل "أبو الدهب" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027. بسيوني شارك الخبر ده في منشور على حسابه الشخصي على "فيس بوك"، وطلب فيه من جمهوره انتظاره في العمل.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتأليف محمود حجاج، وإخراج محمد أسامة. وبسيوني عبّر عن سعادته بالمشاركة في العمل الجديد.

مصطفى شعبان خلص تحضيراته للعمل، ومن المفترض يبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل يوم الثلاثاء المقبل في واحد من استوديوهات القاهرة، مع تصوير مشاهد خارجية في شوارع القاهرة ومناطق مشهورة.

العمل بيجمع كوكبة من النجوم بجانب مصطفى شعبان، منهم رياض الخولي، ومجدي كامل، وأحمد صفوت، وإسلام جمال، وأحمد بدير، ورحاب الجمل.

دي مش أول مرة سامح بسيوني يظهر في عمل مع مصطفى شعبان، لأنه كان موجود في مسلسل المعلم في رمضان 2024 وقدم فيه شخصية مرجان ابن الحاج غريب. ده غير إن بسيوني شارك في أعمال تانية زي العتاولة بجزأيه، ومسلسل صفحة بيضا مع حنان مطاوع، ومسلسل في لحظة.

يا ترى شخصية سامح بسيوني المرة دي هتكون عاملة إزاي ومناسبة للدور ولا هنشوف تكرار للي فات؟