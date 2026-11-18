ترفيه

كشفت رنا، ابنة الموسيقار حسن أبو السعود النقيب السابق لنقابة الموسيقيين، عن كواليس حزينة ومفاجئة في اللحظات الأخيرة من حياة والدها. في لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، حكت رنا إن والدها دخل في خلاف حاد مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، وإن الخلاف أدى حسب كلامها لإصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته بعد نقله للمستشفى.

الحكاية بدأت لما شيرين كانت عايزة تسيب المنتج نصر محروس ورفضت تدفع الشرط الجزائي، وبسبب الأمور دي حصلت خناقات كتير بينها وبين والدها في النقابة. رنا قالت إن والدها تأثر جداً بالخلاف ده،

رغم كل اللي حصل، رنا حكت عن مشهد مؤثر جداً حصل يوم غسل جثمان والدها في المستشفى، لما شيرين ظهرت وهي بتبكي بحرقة وبتحضن قدم الموسيقار حسن أبو السعود وبتقول له: "سامحني يا حسن.. سامحني يا حسن". رنا أكدت إنها احتضنت شيرين وواستها في اللحظة دي رغم صعوبة الموقف.