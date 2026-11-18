ترفيه

بيحل 18 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي اللي اتولد سنة 1949. النمر الأسود اللي قدر يقدم شخصيات استثنائية خلت الناس تطلقه ألقاب كتير زي «الإمبراطور»، وكان متمكن جداً في تقمص أدوار متنوعة على الشاشة، من أول الرئيس والوزير لحد البواب والتاجر والضابط والمدرس، ده غير إنه جسد شخصيات تاريخية مهمة زي الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات، وده اللي خلاه واحد من أهم الفنانين اللي سابوا بصمة في تاريخ السينما المصرية.

من الأهلي للزمالك في بيت واحد

بعيد عن الكاميرات والأضواء، أحمد زكي كشف في لقاء تلفزيوني نادر في برنامج «حق الجماهير» مع الإعلامية الراحلة فريال صالح عن انتمائه الكروي. حكى إنه كان بيشجع النادي الأهلي، والسبب في كده كان تأثير خاله اللي كان من عشاق القلعة الحمراء. لكن المفارقة كانت في ابنه هيثم أحمد زكي، اللي اختار طريق تاني خالص وشجع نادي الزمالك، والسبب المرة دي كان انتماء جده للفريق الأبيض، فكانت الأسرة الواحدة مقسومة بين القطبين.

الصدمة اللي بعدته عن التشجيع

رغم حبه للكورة في البداية، أحمد زكي حكى عن موقف صعب حصل معاه خلاه ياخد قرار بالابتعاد. كان بيتابع مباراة لمنتخب مصر أمام تونس في مشوار التأهل لكأس العالم، وكان قاعد لوحده في البيت وبكل حماس بيتمنى إن المنتخب ينجح في حجز بطاقة التأهل للمونديال. لكن لما شباك مصر استقبلت هدف، الصدمة كانت قوية جداً لدرجة إنه صرخ بشدة ووقع على الأرض من كتر الانفعال.

الواقعة دي أثرت فيه نفسياً بشكل كبير، لدرجة إنه قرر بعدها يبتعد تماماً عن تشجيع الأهلي والزمالك، ومبقاش ينحاز لأي فريق منهم. وبدل ما يكون مشجع لفريق معين، بقى يحب كل الأندية المصرية، وكان دايماً بيتمنى إن الجماهير تتحد كلها ورا المنتخب الوطني في المشاركات الدولية، لأن الأولوية عنده كانت دايماً لمنتخب مصر ورغبته في رؤية «الفراعنة» على الساحة العالمية وفي كأس العالم.

إرث سينمائي ومسيرة هيثم

أحمد زكي ساب وراه مجموعة أعمال بقت علامات في السينما، زي أفلام «النمر الأسود»، و«ناصر 56»، و«الهروب»، و«زوجة رجل مهم»، و«معالي الوزير»، و«الراقصة والطبال»، و«أرض الخوف»، وفيلم «البيه البواب». قدرته على تقديم الشخصيات بواقعية خلت الجمهور يحبه ويفضل اسمه حاضر حتى بعد سنين من رحيله.

المسيرة دي حاول ابنه هيثم أحمد زكي يكملها، اللي بدأ مشواره الفني سنة 2006 لما صور المشاهد اللي كانت فاضلة في فيلم «حليم» بعد وفاة والده، اللي كان بيجسد فيه شخصية عبد الحليم حافظ. هيثم اللي كان ابن أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، رحل هو كمان في نوفمبر 2019 عن عمر 35 سنة.

يا ترى مين فينا لسه بيشجع بقلبه كده لدرجة إنه يقع على الأرض من هدف؟