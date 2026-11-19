ترفيه

المنتج كريم أبو ذكرى أعلن عن بدء تصوير مسلسل «180» اللي بيقوم ببطولته عمرو يوسف، عشان يلحقوا يجهزوه لموسم رمضان 2027. الإعلان جه عن طريق صورة «كلاكيت» المسلسل اللي نشرها أبو ذكرى في ستوري إنستجرام، وبكده الفريق دخل مرحلة التصوير الفعلي.

المسلسل ده هيكون تذكرة رجوع عمرو يوسف لدراما رمضان بعد ما غاب عنها من سنة 2023 لما شارك في «الكتيبة 101». العمل المرة دي مكون من 15 حلقة بس، ومكتوب بقلم محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

أما عن القصة، فالمسلسل بيدخلنا عالم الحماية المدنية، وبيركز على المهام الصعبة والقرارات الحاسمة اللي بيضطر ضباط وعمال القطاع ده ياخدوها في لحظات فارقة لإنقاذ الأرواح. يعني ميكس بين التشويق والجانب الإنساني للأبطال اللي بيشتغلوا تحت ضغط وظروف استثنائية.

وبالنسبة لفريق العمل، فالمسلسل فيه مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب عمرو يوسف وأمير المصري، منهم ميرنا نور الدين، وأحمد فهيم، وحنان سليمان، وأحمد الأزعر، وإسلام خالد، وميشيل مساك، وسلوى محمد علي، ولبنى ونس، وعزت زين، ومحمد الدسوقي، ومحمود سراج، غير مجموعة من ضيوف الشرف.

تفتكروا عمرو يوسف هيرجع يكتسح في رمضان زي زمان ولا المنافسة هتكون أصعب المرة دي؟