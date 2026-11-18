ترفيه

إلهام الفضالة بدأت تحضيراتها الأولية لمسلسل جديد بعنوان "خيانة مؤجلة"، والمفروض ينزل في موسم رمضان 2027. الخبر ده عمل حالة من الحماس عند جمهورها اللي متعود يشوفها في كل رمضان، والمرة دي هتجدد تعاونها الفني مع جوزها الفنان شهاب جوهر، عشان يرجعوا تاني كثنائي على الشاشة بعد أعمال درامية كتير جمعتهم قبل كده.

المسلسل من تأليف مريم القلاف وإخراج محمد دحام الشمري. ولحد دلوقتي مفيش تفاصيل عن الحكاية أو طبيعة الشخصيات، بس ممكن يكون المسلسل قصة عن أسرار عاطفية وصراعات مؤجلة بتتكشف تباعاً وتحط الأبطال قدام اختبارات صعبة. والجمهور مستني انطلاق التصوير عشان تتكشف التفاصيل والشخصيات.

تاريخ الثنائي على الشاشة

لو بصينا على اللي جمع إلهام وشهاب قبل كده، هنلاقي إن مسلسل "من بعدي الطوفان" اللي عرض سنة 2021 كان محطة مهمة جداً، لأنه كان أول عمل يجمعهم بعد الجواز، وده خلى التجربة ليها طعم مختلف. في المسلسل ده، إلهام قدمت شخصية أنيسة، الست اللي كانت مسيطرة عليها رغبة الانتقام بعد ما خرجت من السجن، وقررت تآخد حقها من كل اللي آذوها وسلبوا حياتها، ودخلت في مواجهات وصراعات كشفت أسرار الماضي.

تجارب إلهام الفضالة الدرامية

إلهام عبرت قبل كده عن سعادتها بشخصية غرام في مسلسل حوبتي، وقالت إن الأصداء عالية جداً لأن الناس كانت متشوقة للدراما البيور، بعد آخر تلات أو أربع سنين قدمت فيهم أعمال لايت كوميدي. وقالت إن الآراء عن الشخصية أسعدتها وإن العمل أخد صدى كبير.

في جانب تاني، إلهام كشفت إنها فضلت في مسلسل جنات تكون مشاركة إنتاجية بس، والسبب إنها كانت مشغولة بعملها الجديد نفس الحنين وعاوزة تركز فيه، وفي نفس الوقت شهاب كان بيستعد لمسلسل جنات. وشافت إن الأفضل إن الجمهور يشوف كل واحد فيهم في عمل منفصل، على إن يرجعوا يتجمعوا في عمل فني جديد في رمضان.

كواليس مسلسل جنات

مسلسل جنات كان عمل درامي اجتماعي من تأليف فهد البلوشي وإخراج خالد بوصخر، وشارك فيه شهاب جوهر وهبة الدري وباسمة حمادة وشوق ونواف العلي وروان. في المسلسل ده، شهاب جوهر عاش تجربة عاطفية من خلال قصة حب مع الفنانة هبة الدري في إطار اجتماعي فيه تحديات ومشاعر متداخلة.

أما إلهام الفضالة، فقدمت شخصية شاهة، الست اللي قررت تتمرد على حياتها الزوجية وتطلب الطلاق من جوزها عبدالله اللي قام بدوره الفنان تركي اليوسف، لأنها مكنتش سعيدة، خصوصاً بعد ما رجعت ليها مشاعرها تجاه حبيبها القديم شعلان. بس قرار الطلاق ده مكنش سهل، بل كان بداية لصدمات وأزمات خلتها تخوض معارك صعبة عشان توصل للحياة اللي كانت بتتمناها.